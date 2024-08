Allarme a Legnago, le acque del canale diventano rosse.

Un insolito fenomeno ha colpito le acque del canale di Terranegra di Legnago, che hanno assunto strane tonalità rosse. L’evento ha destato preoccupazione tra gli abitanti della zona, i quali hanno segnalato il problema a chi di competenza.

Nella parte nord dei fossati di Legnago, lungo il tratto adiacente a via Arzerin, a circa un chilometro dalla frazione di Terranegra, l’acqua presenta una colorazione rossastra. Questo percorso è molto frequentato dagli appassionati di jogging e passeggiate, e il cambiamento di colore ha sollevato timori di possibile inquinamento.

Nonostante la variazione cromatica, l’acqua non emana cattivi odori. Nella mattinata, la polizia locale e il responsabile dell’ufficio ecologia hanno effettuato un sopralluogo. I primi riscontri sembrano essere rassicuranti: non si tratta di inquinamento, ma piuttosto di una presenza di melma estesa per circa dieci metri, probabilmente causata dal recente taglio dell’erba. Di conseguenza, non è stato ritenuto necessario procedere con ulteriori analisi dell’acqua, considerando anche che situazioni simili si sono già verificate in altri canali della zona.