Caldo bestiale: ghiaccioli per tutti e tarme on the rocks per “Timon”.

Caldo bestiale: ghiaccioli per tutti e tarme on the rocks per “Timon”, il personaggio del Re Leone che in realtà si chiama suricato. La stagione calda non è ancora finita per gli animali del Parco Natura Viva di Bussolengo, dove la temperatura di questi giorni supera ancora i 30 gradi.

Prima prova per i suricati alle prese con “tarme on the rocks”. Un po’ di perplessità da parte di tutto il gruppo fin quando si è deciso all’unanimità di scansare i cubetti e recuperare le tarme.

I lupi artici, i leoni, gli scimpanzé e gli altri sono alle prese con ghiaccioli e docce rinfrescanti, tutti adeguati alle necessità di ogni specie. Sangue e acqua ghiacciati per i leoni, ai quali i keeper hanno fatto trovare grandi ghiaccioli sulla rupe o appesi ai rami degli alberi.

Stick con mirtilli, albicocche e banane per gli scimpanzé, impegnati ad estrarre il gelato dai bicchieri o a recuperare i semini intrappolati nel ghiaccio. Acrobazie tra i rami per il fossa, anch’esso temibile predatore impegnato con i ghiaccioli al sangue.



“Ognuno ha le proprie esigenze – spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva – e con questi accorgimenti riusciamo non solo a rendere meno opprimente il caldo, ma anche a stimolare i comportamenti tipici di ogni individuo. E vale anche per le tartarughe delle Seychelles, che in questi giorni godono di girandole d’acqua attive in tutto il reparto. Proprio come accade nell’arcipelago africano, dove le piogge intense e intermittenti permettono loro di mantenersi sempre in un ambiente umido“.