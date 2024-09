Strage di gamberi sul Garda, centinaia trovati morti sulla riva.

Strage di gamberi sul Garda, centinaia trovati morti sulla riva: le spiagge del basso Garda, soprattutto quelle del bresciano da Desenzano a Padenghe, sono state teatro di un fenomeno inquietante. Si tratta di una vera e propria strage di crostacei spiaggiati e uccisi dalle violente raffiche di vento.

Il fenomeno ha colpito anche la zona dei Pioppi a Peschiera, dove i turisti, sbigottiti, hanno assistito a uno scenario che sembrava uscito da un film apocalittico. I gamberi venivano scaraventati dalle onde contro le rocce, soccombendo sotto la forza degli elementi.

Si tratta di gamberi alloctoni, originari dell’America, che da decenni hanno invaso le acque del Nord Italia. Questi crostacei, come i famigerati granchi blu, sono considerati una minaccia per l’ecosistema locale, poiché distruggono le uova di altre specie autoctone. In un certo senso, la tempesta potrebbe aver contribuito a riequilibrare la natura, riducendo la popolazione di una specie invasiva che rischiava di compromettere l’ambiente.