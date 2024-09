Molestava le studentesse, prof di educazione fisica di Verona condannato

Molestava le studentesse, prof di educazione fisica di Verona in cella: la Corte d’Appello conferma la condanna a due anni e mezzo di reclusione. Il 65enne, era accusato di avere “toccato” due studentesse e sorelle di 13 e 14 anni di un scuola secondaria di secondo grado di Verona. I fatti risalgono al 2021, quando l’uomo, approfittando della sua posizione, aveva molestato le giovani durante le lezioni.

La sorella maggiore ha raccontato che il professore si è avvicinato a lei un giorno, mentre erano in fila per uscire da scuola dopo le lezioni. Con il pretesto di verificare il peso dello zaino, il docente avrebbe appoggiato la mano sul fondoschiena della ragazza.

La sorella minore, invece, ha riferito che l’insegnante ha toccato il suo sedere, con la scusa di vedere una catenella che fuoriusciva dai suoi pantaloni.

Una delle vittime, costretta a sospendere l’attività fisica a causa di un dolore alla gamba, è stata più volte avvicinata dal professore. L’uomo, con il pretesto di volerla aiutare, si sdraiava sulle sue gambe e la toccava in modo inopportuno, arrivando a toccarle i glutei.

Il professore che si era dichiarato “completamente estraneo a quanto accaduto”, si è difeso affermando che le due ragazzine avrebbero frainteso il suo comportamento, interpretando in modo errato gesti che lui considera “innocenti”.

Le accuse delle ragazze hanno trovato piena conferma in tribunale, portando alla condanna in primo grado, ora confermata anche dalla Corte d’Appello. Il professore dovrà scontare la pena in carcere per atti sessuali su minori, un reato particolarmente grave.

Non è la prima volta che il docente finisce al centro di simili accuse. Lo stesso docente era già stato condannato a due anni e nove mesi per altri episodi di molestie commesse ai danni delle sue alunne tra settembre 2018 e giugno 2019.