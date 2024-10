Morto monsignor Orlandi, tra i grandi studiosi di San Zeno

Morto monsignor Angelo Orlandi, tra i grandi studiosi di San Zeno.

Morto monsignor Angelo Orlandi tra i grandi studiosi di San Zeno: domani martedì 15 ottobre alle 15:30, i funerali. La chiesa di Balconi di Pescantina si riempirà di fedeli per l’ultimo saluto a monsignor Angelo Orlandi, figura di grande rilievo per la comunità veronese. Il funerale, presieduto dal vescovo Domenico Pompili, sarà un momento di raccoglimento e memoria per un uomo che ha dedicato la sua vita alla fede, alla cultura e al servizio della Chiesa. Monsignor Orlandi, che aveva 95 anni, sarà sepolto nella cappella dei sacerdoti del cimitero di Pescantina, suo luogo natale.

La sua vita è stata caratterizzata da un lungo ministero che lo ha visto attivo come parroco, bibliotecario e scrittore, sempre al servizio della comunità. Ordinato sacerdote nel 1952, ha prestato servizio nella parrocchia di Balconi per oltre 15 anni, diventando un punto di riferimento per tanti fedeli. Tra i suoi incarichi di maggior rilievo si ricorda la direzione della biblioteca del Seminario Maggiore di Verona, dove ha svolto un’attenta attività di ricerca e catalogazione per oltre quattro decenni.

Amante della musica, della botanica e della cultura classica, Monsignor Orlandi non si limitava al servizio religioso. Per anni ha diretto un coro e continuato a scrivere opere di studio sulla storia della Chiesa veronese, in particolare su San Zeno, di cui era uno dei massimi esperti.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità, che domani si riunirà per celebrare una vita spesa nel nome della fede e della conoscenza.