Hostaria, il Festival del Vino di Verona: un successo da record.

Il Festival del Vino di Verona, Hostaria, ha festeggiato il suo decimo compleanno con un successo da record. L’edizione 2024 ha attirato più di 25 mila persone, accorse per godersi tre giorni di degustazioni all’aperto tra le strade e le piazze della città. Il clima mite ha contribuito a creare un’atmosfera perfetta per l’evento, dove i partecipanti hanno potuto assaporare oltre 400 diversi tipi di vino, per un totale di 300mila degustazioni.

Verona si è trasformata in un vero e proprio villaggio del vino, con stand gastronomici, angoli dedicati alla cultura del vino e spazi per scattare selfie. Ogni visitatore ha ricevuto il classico kit per le degustazioni, che dava accesso a una vasta gamma di vini e specialità culinarie italiane. Quest’anno, un’importante novità ha caratterizzato l’allestimento: i palchi e gli arredi principali sono stati realizzati dai detenuti della Casa Circondariale di Montorio, attraverso un progetto sociale chiamato “Reverse”.

Anche sui social, Hostaria ha avuto un grande impatto. L’account Instagram ufficiale ha registrato un aumento del 180% di interazioni rispetto all’anno precedente, con oltre 24 mila utenti coinvolti e più di 600 storie pubblicate dai partecipanti. Non solo italiani: l’evento ha attirato visitatori da diverse parti del mondo, come Stati Uniti, India e persino gruppi organizzati dalla Spagna.

Hostaria 2024 si conclude così con un bilancio estremamente positivo, confermandosi non solo un festival enogastronomico, ma un momento di inclusione e condivisione, che ha saputo unire tradizione e innovazione.