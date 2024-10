Simone, prof a 19 anni, fa la spola da Verona a Crema per insegnare.

Prof a 19 anni, fa la spola da Verona a Crema per insegnare: è un giovane talento e si chiama Simone Scarano. A soli 19 anni, Simone ha già ottenuto un ruolo come insegnante tecnico pratico all’Istituto Luca Pacioli di Crema. Nonostante la giovane età, ha preso in mano la sua nuova carriera con determinazione e entusiasmo, e ormai sorride quando i suoi colleghi lo scambiano per un alunno.

Simone si divide tra Verona dove vive con gli zii durante il fine settimana, e Crema, dove insegna informatica. Questo pendolarismo tra due città non è privo di sfide, ma il giovane napoletano, originario di Melito, ha deciso di mettersi alla prova in Lombardia dopo aver superato il concorso. La mancanza di un’auto e la difficoltà nel trovare una sistemazione comoda per andare a scuola con i mezzi pubblici, sono alcuni degli ostacoli che affronta, ma Simone dimostra già una grande maturità nel gestire la sua nuova vita.

Verona non è solo una base logistica, ma anche un luogo di affetto grazie agli zii che lo accolgono, offrendo un rifugio dalla nostalgia per la sua famiglia rimasta a Napoli. Nonostante le difficoltà, Simone sa di essere all’inizio di un percorso importante, con ancora un anno di abilitazione e un altro di prova, prima di completare il suo percorso da insegnante. Un’esperienza importante per il giovane prof, che lo sta formando non solo professionalmente, ma anche come persona.