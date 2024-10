Anziana prende a martellate le auto dei vicini a Pescantina.

Anziana prende a martellate le auto dei vicini a Pescantina: è successo martedì 29 ottobre lasciando tutti a bocca aperta. Intorno alle sette del mattino, una signora anziana ha seminato il panico spaccando la macchina di una giovane coppia che risiede nelle vicinanze, e minacciando una vicina.

La coppia avvertita da alcuni residenti, si sono accorti del danno: parabrezza incrinati, specchietti rotti e finestrini del lato guida distrutti. Non solo, avvicinandosi alla loro abitazione, i due hanno scoperto che persino una tenda oscurante sul loro cancelletto era stata squarciata.

Il momento di maggiore tensione è arrivato quando la signora è uscita di casa brandendo nuovamente il martello, dirigendosi minacciosamente verso una delle vicine. Numerose persone che hanno assistito alla scena sono rimaste scioccate, paralizzate dall’incredulità. Solo un passante ha avuto la prontezza di spirito di intervenire, allontanando la ragazza minacciata e mettendola al sicuro.

Poco dopo sono giunti sul posto i carabinieri e la polizia locale, accompagnati dal personale medico e paramedico. Gli operatori sanitari hanno cercato di calmare l’anziana, visibilmente in stato di agitazione, e di riportare la situazione alla normalità. Fortunatamente, nessuno si è fatto male.

Secondo i vicini, in passato la signora si era sempre comportata in modo cordiale e rispettoso. Però l’episodio potrebbe essere stato influenzato da problematiche legate all’età avanzata e alla solitudine. In effetti, a seguito dell’accaduto, la donna ha accettato di farsi ricoverare per ricevere le cure necessarie.