Previsioni meteo a Verona, sarà un fine settimana grigio e piovoso

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Il nostro Paese risulta ancora interessato da intense perturbazioni atlantiche che sono veicolate da una profonda depressione sull’Europa occidentale.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato prima parte di giornata piuttosto nuvolosa con al massimo però precipitazioni deboli, in seguito nel pomeriggio ritorno di pioggia in pianura e neve in montagna a quote medio alte per la persistenza di correnti moderate e miti sciroccali. Temperature in leggero calo sui valori massimi ma sempre attorno alla media, minime invece al di sopra.

Per domenica tempo che potrebbe presentare altre occasioni per precipitazioni sparse soprattutto nella prima parte della giornata, in seguito tendenza a cessazione dei fenomeni con possibili aperture verso sera, temperature in leggero aumento nei valori massimi, venti che tendono a ruotare dai quadranti occidentali.

Tendenza.

Si prevede un certo miglioramento nei primi giorni della settimana con diversi momenti di sole, in seguito ci potrebbe essere l’arrivo di ulteriori perturbazioni con un calo termico, ma sarà necessario seguire gli aggiornamenti futuri.