Maltempo, allagamenti tra veronese e vicentino: nuove piogge sabato

Pausa nel maltempo, allagamenti tra veronese e vicentino: in arrivo una nuova perturbazione nella giornata di sabato 19.

Il maltempo delle ultime ore ha causato allagamenti e disagi nell’area pedemontana centrale del Veneto, tra veronese, vicentino e alto trevigiano. In particolare, sorvegliati speciali sono i territori solcati dall’Agno-Guà, dal Bacchiglione e dal Retrone. In provincia di Vicenza ci sono segnalazioni di locali allagamenti a Longare, Malo e Grumolo delle Abbadesse; in provincia di Treviso c’è stata una contenuta tracimazione del torrente Brenton a Castello di Godego (TV) con locali allagamenti. Alle 8 di questa mattina, 18 ottobre, è stata aperta la cassa di espansione di Montebello, sull’Orolo è stata attivata alle ore 9.30 mentre il bacino di Caldogno è stato invece aperto intorno alle 10.30 circa”.

Nelle prossime ore è previsto un diradamento delle precipitazioni, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione attesa per domani, sabato 19. “Abbiamo qualche preoccupazione riguardo le zone rese più fragili dalle piogge di queste ultime settimane – spiega il presidente della Regione Veneto Luca Zaia -. Le previsioni indicano un’attenuazione delle precipitazioni dal oggi pomeriggio, ma poi le piogge dovrebbero riprendere domani. La macchina della Protezione civile regionale è in piena operatività, con la sala operativa aperta, e i nostri tecnici stanno monitorando le evoluzioni con massima attenzione e uomini in campo. Sto personalmente seguendo le evoluzioni meteo insieme all’assessore Bottacin e ringrazio tutti quelli che sono al lavoro”.