Previsioni meteo, sabato con il sole. Ma da domenica sera riecco pioggia e temporali

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

L’alta pressione africana si è ritirata verso sud lasciando spazio a correnti più fresche di origine nord atlantica.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato ci si attende un miglioramento temporaneo, tra il peggioramento che abbiamo avuto giovedì e mattinata di venerdì, e il prossimo che invece arriverà domenica. Ma andiamo per ordine. Sabato discreto o buono del tutto con netta prevalenza di sole, attenzione al tasso di umidità molto elevato di notte e al primo mattino, si potrebbero avere infatti le prime foschie nelle zone di bassa pianura e adiacenti ai corsi d’acqua. Per il resto durante il giorno il sole farà salire le temperature vicine ai 30°, ma non certo sui valori elevati di inizio settimana, venti deboli da levante in attenuazione.

Per domenica al mattino il tempo dovrebbe essere ancora discreto, mentre nel pomeriggio si attende un rapido peggioramento per una perturbazione temporalesca da nord ovest, la quale appunto porterà un’altra passata con forti rovesci, venti anch’essi in rinforzo da levante, e temperature in calo. E’ importante sottolineare che questo tipo di peggioramento non porterà la pioggia uguale in tutte le zone, ma in alcune ci saranno fenomeni violenti, in altre meno, altre ancora saranno saltate, in linea di massima diciamo che i fenomeni saranno più probabili e intensi sul settore del veneto settentrionale e orientale, più veloci invece sulle altre zone. Temperature in netto calo dalla serata.

Tendenza.

Per i primi della settimana prossima ci si attende un intervallo al nord Italia con giornate anche discrete, temperature fresche al mattino sui 16 17° circa, miti di giorno con valori sui 27° circa. A metà settimana potrebbe esserci l’ennesimo peggioramento, ma sarà necessario riaggiornarsi in seguito.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by wetterzentrale.de)