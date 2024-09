Inaugurato il nuovo stabilimento Eurocoil a Bovolone: obiettivo 300 dipendenti

Bovolone, inaugurato il nuovo stabilimento Eurocoil: investimento da 15 milioni, obiettivo arrivare a 300 dipendenti.

E’ stata inaugurata ieri sera, giovedì 5, a Bovolone, il nuovo stabilimento Eurocoil, azienda veronese fondata nel 1995 da Claudio Bittante e dai compianti Fresno Giovannoni e Luciano Pasetto, e dal luglio del 2021 di proprietà al 100% della multinazionale americana Baltimore Aircoil Company (BAC), leader mondiale nelle soluzioni di raffreddamento per i mercati del commercio, dell’industria e della refrigerazione.

Un investimento da oltre 15 milioni di euro da parte di BAC per ampliare la sede con un nuovo stabilimento da 9 mila metri quadri che consentirà a Eurocoil di arrivare al 2030 a oltre 300 dipendenti.

Presenti anche autorità e figure istituzionali veronesi. La vicepresidente del Veneto Elisa De Berti ha sottolineato l’importanza di guardare al futuro con fiducia e impegno: “Le aziende devono buttare il cuore oltre l’ostacolo e credere nel nostro territorio. Qui è accaduto questo. Spesso si guarda con diffidenza agli investimenti delle multinazionali, ma in questo caso siamo di fronte a un esempio diverso: l’attenzione di BAC ed Eurocoil non è rivolta solo alla produttività, ma anche alla qualità della vita e del lavoro dei dipendenti, con un riguardo speciale verso le famiglie”.

Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona, ha sottolineato il valore strategico dell’investimento, sottolineando come, anche in momenti complessi, l’imprenditoria continui a guardare al futuro con fiducia: “Registriamo che, nonostante le difficoltà, gli investimenti non si fermano. Questo dimostra fiducia e volontà di credere nel futuro. È un segnale importante, che riflette un approccio lungimirante: come dico sempre, le crisi sono fatte per essere superate“.

Il sindaco: “Giornata di grande orgoglio”.

Il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani, ha espresso con emozione la sua soddisfazione per l’inaugurazione della nuova struttura: “Questa giornata è per me motivo di grande orgoglio, soprattutto perché ho vissuto questo progetto in modo molto personale, essendo stato dipendente e lavoratore di Eurocoil nei suoi primi anni di vita. I fondatori hanno saputo costruire credibilità, coinvolgendo le persone di fiducia e dimostrando un profondo rispetto per il territorio e per i lavoratori”.