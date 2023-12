Previsioni meteo, a Verona e dintorni sarà un Natale quasi primaverile

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana di Natale.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend di Natale.

Situazione.

Nella giornata di venerdì abbiamo avuto temperature sui 18° nelle nostre zone per la presenza di venti di caduta di fohen.

Previsioni meteo a Verona.

Per sabato tempo bello o con poche nubi. Alta pressione che, dopo una temporanea fase di ritiro verso l’oceano tende a portarsi di nuovo sulle nostre regioni. Non sono da escludere residui venti di foehn che porteranno le massime ben sopra le medie sui 13° circa in pianura, mentre le minime sono previste di poco sopra lo 0°. Per domenica si consolida l’anticiclone, pertanto tempo che torna del tutto stabile, anche se qualche nube di poco conto magari nella prima mattinata non è da escludere. Venti che si attenuano e restano però di provenienza occidentale, minime previste di qualche grado soprazero, massime invece in leggera diminuzione rispetto i giorni precedenti per la scomparsa dei venti di caduta, ma sempre superiori ai valori medi. In montagna invece si registra un nuovo aumento termico.

Tendenza.

Anche per la giornata di Natale il tempo si presenta bello. Non sono però da escludere delle nebbie nelle zone di pianura dato che inizierà a farsi sentire l’inversione termica. A parte questi lievi disturbi il tempo sarà ben soleggiato e davvero da fine della stagione invernale, minime attorno agli 0°, massime dove ci sarà il sole anche sui 10°, di alcuni gradi più basse invece dove il cielo resterà grigio per nebbie, venti deboli. Infine per S. Stefano il tempo ancora una volta resterà sotto il governo dell’anticiclone, quindi mite in montagna con 0 termico sui 3000 metri. In pianura l’unica nota da scrivere è la possibilità di formazioni nebbiose, tra l’altro solo in determinate zone, per il resto clima da fine della stagione invernale e per nulla freddo. Temperature che, a parte nelle zone di nebbia, resteranno costantemente sopra la media anche di molti gradi in questi giorni anche per la presenza di venti tiepidi e secchi di foehn.

Nell’immagine i fronti, la fenomenologia, la pressione al suolo e la temperatura a 2 metri prevista in europa e atlantico per domenica alle ore 12 UTC (ICON-DWD by Deutscher Wetterdienst) H = alta pressione T = bassa pressione