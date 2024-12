Meteo a Verona: aria artica e pioggia, fine settimana da pieno inverno

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una depressione presente nel centro Europa attira aria artica, la quale andrà a versarsi nelle nostre regioni, durante il fine settimana. Nel frattempo un’alta pressione andrà a irrobustirsi sulle isole britanniche, tale disposizione barica è la classica per portare la stagione invernale nelle nostre zone. Ma non arriverà nessuna ondata di freddo eccezionale.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato prima parte della giornata con rasserenamenti e brevi gelate notturne al piano in campagna. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e arrivo dell’aria artica che entra nelle nostre regioni, probabilmente verso sera. In serata tempo perturbato con piogge al piano e in collina e neve solo in montagna, nevicate che possono diventare considerevoli ad una certa quota. Venti in serata forti di bora e temperature in generale calo.

Per domenica giornata diametralmente opposta al sabato, prima parte perturbata e piovosa con nevicate in montagna e quota neve in progressivo calo, fino a quote collinari nel primo pomeriggio. Cessazione dei fenomeni dalla seconda parte del pomeriggio pur con cielo molto nuvoloso. Temperature in aumento nei valori minimi e in calo in quelli massimi, venti tesi da oriente.

Tendenza.

Settimana invernale sebbene non eccessivamente fredda in pianura mentre sarà più fredda in quota, dove le termiche restano alquanto basse. In caso di rasserenamenti naturalmente tornano le gelate anche al piano in una condizione invernale, del tutto normale per questa stagione.