Previsioni meteo a Verona, sarà un’Epifania con cieli nuvolosi e un po’ di pioggia

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana e per l’Epifania.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend e per l’Epifania.

Situazione.

Una modesta perturbazione nord atlantica sta portando dei passaggi di nubi da noi e qualche goccia di pioggia, con un modesto calo termico.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato qualche nube di passaggio è prevista nella prima parte del giorno, ma in seguito avremo anche delle schiarite, verso sera però si attende un nuovo aumento delle nubi, temperature in leggero calo nei valori minimi, venti in rotazione dai quadranti occidentali in serata.

Per domenica tempo che dovrebbe mantenersi in generale nuvoloso, la pioggia però in caso sarà debole e più probabile nella seconda metà della giornata. Temperature in calo nei valori massimi sia per la mancanza del sole, che per l’afflusso di correnti fredde settentrionali, però le eventuali precipitazioni saranno nevose solo a quote verso i 1000 metri. Venti deboli da nord o nord est nel pomeriggio.

Tendenza.

Settimana molto incerta quella in arrivo con cielo spesso nuvoloso e possibilità di deboli piogge o pioviggine, temperature di poco sopra zero nelle minime, sui 5 o 7° nelle massime cioè attorno ai valori medi di questo periodo- Alcuni modelli pongono in essere dopo l’Epifania l’arrivo di correnti nord orientali che porterebbero ad un raffreddamento più sensibile: al momento però questa ipotesi non è ancora molto supportata, dato che mancano ancora alcuni giorni all’evento sarà bene seguire tutti gli aggiornamenti.