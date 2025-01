Nei cieli di Verona lo spettacolo delle stelle cadenti di gennaio: come e quando vederle

Saranno visibili anche a Verona le Quadrantidi, ovvero le stelle cadenti di gennaio: ecco come e quando riuscire a vederle.

Con l’inizio del nuovo anno saranno visibili anche nei cieli di Verona le Quadrantidi, ovvero le stelle cadenti del mese di gennaio. Uno straordinario spettacolo nei cieli notturni, che ha origine dai detriti dell’asteroide 2003 EH1, che rappresenta con tutta probabilità una “cometa morta“.

Come osservarle.

Per osservare questo particolare fenomeno è come sempre accade in questi casi consigliabile cercare zone lontane dalle luci cittadine, permettendo agli occhi di adattarsi all’oscurità. A quel punto è necessario rivolgere lo sguardo verso nordest, tra la costellazione dell’Orsa Minore e quella di Boote, dove si trova la stella Arturo. Si possono vedere anche o occhio nudo. Attenzione però: le meteore saranno rapide, entrando nell’atmosfera a circa 41 km/s, rendendole luminose ma velocissime.

Quando osservarle.

Il picco delle Quadrantidi avviene tra il 3 e il 4 gennaio, offrendo fino a 100 meteore all’ora in condizioni ideali. Per essere ancora più precisi quest’anno il picco delle Quadrantidi è previsto per le 20.00 del 3 gennaio 2025 e per le 6 ore successive circa.