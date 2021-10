Maltempo in arrivo in Veneto: scatta l’allerta gialla, ecco dove

Maltempo in arrivo in Veneto.

Maltempo in arrivo, una perturbazione in avvicinamento ha indotto il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione Veneto a dichiarare lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per Criticità Idrogeologica su alcuni bacini del territorio a partire dalle ore 14 di domani, lunedì 1 novembre, e fino alle 8.00 di martedì 2.

I territori attenzionati sono i bacini Basso Piave-Sile-Bacino Scolante in Laguna; Livenza-Lemene-Tagliamento; Piave Pedemontano.

Le previsioni indicano per lunedì 1 novembre il veloce passaggio di un sistema perturbato. Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, saranno concentrate generalmente nella seconda metà di lunedì. Limite della neve inizialmente ben oltre i 2000 m, in abbassamento verso fine evento in serata sulle Dolomiti. Venti di Scirocco, sostenuti a tratti forti, nel pomeriggio sulla costa e alto Adriatico in rotazione in serata.