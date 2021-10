Il vino di Verona per i potenti del mondo: al G20 Draghi regala l’Amarone

Al G20 di Roma Draghi regala l’Amarone di Verona.

Al G20 in corso a Roma si beve il vino di Verona, per la precisione Amarone. Il presidente del consiglio Mario Draghi ha infatti deciso di regalare una magnum di Amarone Aneri, azienda agricola di Legnago, ai potenti del mondo che si sono ritrovati nella capitale per i due giorni del summit, da Joe Biden a Ursula Von der Leyen, da Boris Johnson a Emmanuel Macron.

Ogni bottiglia di Magnum Aneri è stata rigorosamente personalizzata per ogni capo di Stato. In alternativa, agli ospiti di fede musulmana, è stato regalato olio extravergine ligure.

“I grandi della Terra torneranno a casa con una testimonianza prelibata del nostro agroalimentare – ha commentato il governatore del Veneto Luca Zaia – a dimostrazione che, quando c’è da fare bella figura nel mondo, con in vini e i suoi prodotti tipici, il Veneto non manca mai. Ringrazio il presidente Draghi per aver scelto una Magnun di Amarone Aneri di Legnago come omaggio agli ospiti della presidenza Italiana. Ne siamo orgogliosi”.