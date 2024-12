Neve sulle montagne veronesi, la Lessinia si risveglia imbiancata

Neve in abbondanza in Lessinia e sulla montagne veronesi.

Come previsto, nella notte tra sabato e domenica la neve portata dalla depressione artica presente sulle nostre regioni ha fatto cadere la neve in Lessinia e sulle montagne veronesi.

Le previsioni indicano che nel corso della domenica avremo ancora maltempo con venti freddi di bora, pioggia in pianura e neve in montagna nella prima parte, ma in seguito i fenomeni dovrebbero cessare. Temperature in calo e neve a quote sugli 800 metri circa o forse poco più, non in pianura.

La tendenza per la prossima settimana: il tempo dovrebbe restare nuvoloso anche se con scarse precipitazioni, temperature leggermente sotto la media nei valori massimi. In montagna invece freddo con valori ben sotto media, venti in attenuazione.