Meteo, stato di attenzione per forti nevicate sulle montagne veronesi

La Protezione civile del Veneto dichiara lo stato di attenzione per nevicate sulle Prealpi veronesi, localmente anche fino a fondovalle.

Le previsioni meteo di Arpav indicano che dalla tarda serata di oggi, sabato 7 dicembre, e nella giornata di domani, domenica 8 dicembre, il tempo sarà perturbato con precipitazioni diffuse, anche abbondanti sulle Prealpi centro-occidentali e pianura centro-meridionale. Nevicate in montagna fino a quote basse (in genere oltre i 600-900 m di quota), possibili a tratti anche fino a qualche fondovalle prealpino più chiuso, nella notte tra sabato e domenica; possibili accumuli anche consistenti in genere sopra i 1200 m sulle Prealpi veronesi e vicentine. Domenica sono previsti venti da tesi a forti dai quadranti orientali sulle dorsali prealpine e su pianura e costa, specie centro-meridionali, anche con forti raffiche.

Alla luce di tali previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 00.00 dell’8 dicembre fino alla stessa ora del giorno successivo.

Viene decretato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica nei bacini: Po-Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR); Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV). Possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Dalle ore 21 di sabato 7 dicembre alle ore 00:00 di lunedì 9 è stato inoltre dichiarato lo stato di attenzione per nevicate sulle Prealpi veronesi e vicentine in quota, localmente a fondovalle.