Una cantina di Verona regala una cassa di Amarone a Trump

Una cantina di Verona regala una cassa di Amarone a Donald Trump.

Una cantina di Verona regala una cassa di Amarone a Donald Trump: è quella del Legnaghese Giancarlo Aneri. In questo modo l’imprenditore ha voluto omaggiare il nuovo presidente degli Stati Uniti con una cassa di Amarone, riconoscendolo come la persona più adatta per favorire la fine dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente.

Aneri, che Papa Francesco ha onorato con il titolo di “Gentiluomo di Sua Santità”, ha scelto di rivolgere questo gesto di supporto al presidente Usa. Lui considera il vino non solo come simbolo di convivialità, ma anche come un mezzo per promuovere il dialogo e la pace tra le nazioni.

La cassa regalo contiene sei bottiglie di Amarone della vendemmia 2016, anno della prima vittoria elettorale di Trump, ed è stata recapitata alla Trump Tower di New York anziché alla Casa Bianca, dove l’insediamento presidenziale avverrà a gennaio 2025.

Aneri nutre speranze nelle capacità diplomatiche di Trump per risolvere il conflitto russo-ucraino attraverso possibili negoziati di pace. Questa non è la prima volta che Neri utilizza il suo vino come strumento di comunicazione con figure di rilievo. Nel 2004, infatti, inviò una selezione a Silvio Berlusconi, il quale la condivise con 25 leader mondiali riuniti a Roma per firmare la Costituzione europea. Anche Barack Obama ha brindato con un prosecco di Neri nel 2008, festeggiando la vittoria elettorale in un ristorante di Chicago.