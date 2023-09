Lavoro, Tigotà assume con il Job speed date: ecco come candidarsi

Lavoro, Tigotà assume in provincia di Verona.

Lavoro, è in arrivo uno “Job speed date” da Tigotà. Un “colloquio direttamente in punto vendita per conoscere l’azienda, le opportunità di crescita e i possibili futuri colleghi”. È stato chiamato “Job speed date” perché rappresenta “una concreta occasione per trovare lavoro in maniera veloce e praticamente immediata”. L’appuntamento è stato ideato da Tigotà, catena specializzata nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e pulizia della casa, che sta cercando personale in tutta la provincia di Verona.

L’evento si terrà mercoledì 6 settembre a partire dalle 10 nello store veronese di via San Giovanni Lupatoto. Si tratta di un evento in presenza finalizzato al reclutamento “veloce” per assunzioni immediate con una breve intervista conoscitiva. Non è necessaria la prenotazione, il giorno della selezione i candidati e le candidate dovranno semplicemente presentarsi in negozio con il proprio curriculum vitae.

Le figure ricercate.

Le figure ricercate sono principalmente collaboratori e collaboratrici che si occuperanno delle vendite e del rifornimento degli scaffali, oltre a consulenti beauty, per i negozi già presenti in città, provincia e per le future aperture. Uno dei più recenti “Job speed date” organizzato dall’azienda ha fatto registrare l’assunzione, dopo appena 48 ore dal colloquio, di 15 persone. Attualmente in Veneto sono presenti 102 Tigotà, di cui 9 in provincia di Verona.

In tutto i collaboratori del gruppo sono più di 5mila, di 58 diverse nazionalità e con un’età media di 35 anni. Di questi, 4750 sono donne, con le “quote rosa” che arrivano all’85%, compresa l’AD Stefania Casonato. In Lombardia le persone che lavorano per l’azienda sono oltre 1200 tra collaboratori e collaboratrici. Nel corso del 2022 le assunzioni sono state più di 300: numeri che il brand vuole confermare anche per il 2023 offrendo nuove opportunità occupazionali su tutto il territorio nazionale. Attualmente in Veneto ci sono 24 posizioni aperte.