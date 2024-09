I migliori ristoranti etnici da provare a Verona quest’anno

Dall’Asia all’Africa: i migliori ristoranti etnici di Verona.

Verona da sempre offre un’ampia scelta culinaria, anche di ristoranti etnici. Tra ristoranti tradizionali e nuove aperture, il panorama gastronomico della città propone un assaggio di piatti stranieri e fusion da tutto il mondo. Dall’Asia all’Africa, è possibile gustare sapori nuovi e particolari, venendo a contatto con culture differenti, a pochi passi dal centro storico.

Wolon: una finestra sull’oriente.

Per chi ama la cucina cinese, Wolon è il posto ideale: atmosfera calda e accogliente negli interni e tradizione orientale nei piatti. Aperto da pochi mesi, si distingue da altri ristoranti simili per la proposta gastronomica, che spazia dagli involtini vietnamiti alle zampe di gallina in salsa piccante Sichuan. È possibile trovare anche il tradizionale bibimpap, un piatto unico coreano a base di riso, verdure, con manzo o gamberi.

Per chi ha solitamente assaporato soltanto la cucina cinese, è un luogo ideale per affacciarsi in senso più ampio ai sapori orientali. Nonostante l’apertura recente, è già riuscito a conquistare molti utenti, che lo hanno gia valutato con una media di 9,6 punti su 10 sulla famosa app The Fork. Il locale si trova in via Marcantonio Bentegodi ed è aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, tranne il martedì.

Yume Ramen: il ramen bar giapponese.

Ha da poco aperto anche lo Yume Ramen, in corso Porta Nuova, un affaccio sui tradizionali ramen bar giapponesi. Il ramen è un piatto unico a base di spaghetti di frumento serviti in brodo di carne o pesce, spesso con l’aggiunta di verdure, uova e bamboo.

La particolarità del locale è l’atmosfera tradizionale giapponese che è riuscito a ricreare. Propone tavoli alti, a muro, lungo tutte le pareti. I posti sono pochi, inseriti in uno stile minimalista, in cui è inevitabile la condivisione, tipica dei ramen bar. L’idea dei proprietari è quella di proporre sul territorio un’esperienza immersiva nella cultura nipponica.

Per questo lo stile è minimalista ed essenziale, secondo i principi del Buddhismo e dello Zen. “C’è un detto giapponese che afferma che mangiando una ciotola di Ramen le persone ricavino l’energia necessaria per perseguire i propri Sogni. Il Ramen è il cibo dell’anima giapponese“, questa è la filosofia del locale. Yume Ramen è aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena, e non accetta la prenotazione.

Elefante Blu: un tuffo nella cucina indiana.

Verona, oltre alle nuove aperture accoglie anche realtà ristorative etniche che negli anni hanno saputo affermarsi. Una tra queste è il ristorante indiano Elefante Blu. Si trova al centro di uno dei quartieri più antichi di Verona, lontano dagli itinerari turistici, all’ombra della Basilica di San Zeno. Un ristorante caratteristico, a conduzione familiare, dove la tradizione indiana e ceylonese incontra la cultura italiana, in una fusione di sapori e profumi.

Viene proposto un menù fisso, con i piatti tradizionali di India e Sri Lanka, con l’intento di far provare più sapori possibili a chi per la prima volta si avvicina alla cultura culinaria di questi paesi. Tra le specialità proposte sono presenti il papadam, un pane sottile di lenticchie e il chicken byriani, ovvero riso cotto nel brodo di pollo. È possibile gustare anche il tradizionale pollo al curry e il moju, un insieme di peperoni, melanzane e cipolle in agrodolce. Il locale si trova in piazza Corrubio ed è aperto tutti i giorni, tranne il martedì.

Zigni: il ristorante eritreo.

Il viaggio culinario attraverso le vie di Verona approda anche ai sapori africani, con il ristorante eritreo Zigni. La proprietaria Senait e la sua famiglia propongono, a pochi passi dall’Arena i tradizionali sambusa, involtini fritti ripieni di verdure o di carne di manzo. È possibile gustare anche i katenga, rotoli injera con berberè. L’injera è un impasto, preparato con farina di teff, un cereale proveniente dagli altopiani etiopici, poi cotto e arrotolato.

Il ristorante è caldo e accogliente ed è il luogo perfetto per gustare anche un caffè con miscela tradizionale etiope, servito con zenzero. Il locale si trova in via Ettore Arduino, a Veronetta, ed è aperto dal martedì alla domenica a cena, sabato anche a pranzo.