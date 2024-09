Quattro sì e standing ovation del pubblico alle audition di XFactor per la band veronese The Foolz.

Dopo l’esibizione da brividi del baby talento Lorenzo, il 16enne che con la sua voce ha letteralmente conquistato i giudici, a portare sul palco di XFactor la musica di Verona ci hanno pensato The Foolz. La band veronese non solo si è portata a casa quattro sì, ma alle audition ha davvero “spaccato”.

Alessandro Agostini, voce e frontman del gruppo, Bruno Merci e Luca Frizzera alla chitarra, Luca Ghirlanda al basso e Filippo Maggio alla batteria hanno suonato un loro inedito, “Fuori dagli schemi”. Con tanto di standing ovation del pubblico. “Avete un’immagine strepitosa, siete una band vera, anche se sull’inedito c’è tanto lavoro da fare”, è stato il commento di Manuel Agnelli.

E Jake La Furia, commentando la performance del frontman della band, si è spinto ancora più in là, arrivando a paragonarlo nientemeno che a Jim Morrison. Giudizio condiviso anche da Paola, mentre per Achille Lauro la band “sembra uscita da Romanzo criminale, dagli anni Settanta”. Insomma, davvero niente male per i cinque ragazzi veronesi. Attesi ora al secondo step della gara, i Bootcamp.