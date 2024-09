Lorenzo, 16 anni: baby talento veronese conquista i giudici di XFactor.

Ieri 12 settembre, Lorenzo Salvetti, giovane talento di 16 anni veronese, ha catturato l’attenzione di tutti nella prima puntata della diciottesima edizione di XFactor. Con la sua esibizione di “Poetica” di Cesare Cremonini, Lorenzo ha dimostrato una maturità artistica e una profondità emotiva fuori dal comune, conquistando subito i quattro “sì” della giuria.

Il giovane pianista e cantautore ha rivelato che la sua passione per la musica è nata da una profonda delusione amorosa, un’esperienza che ha plasmato il suo processo creativo. Questa rivelazione ha colpito particolarmente Achille Lauro, il quale ha riflettuto su come la sofferenza possa trasformarsi in una potente fonte di crescita personale e artistica.

Con il suo talento straordinario e la sua storia personale toccante, Lorenzo Salvetti si è subito imposto come uno dei protagonisti più promettenti di questa edizione di X Factor, che quest’anno si presenta con una nuova conduzione con Giorgia e una giuria composta da Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia.