A Verona “Pink Floyd immersion” un viaggio in versione quadrifonica.

Il 30 novembre il Teatro Alcione di Verona ospiterà “Pink Floyd Immersion”, un viaggio epico attraverso la storia musicale della leggendaria band britannica. Con un repertorio di oltre 40 brani iconici, tra cui “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” e “Money”, lo show ripercorre le varie epoche dei Pink Floyd, offrendo un’esperienza indimenticabile sia per i fan storici che per i nuovi appassionati.

La vera novità dello spettacolo è l’audio in quadrifonia ad alta definizione, una tecnologia all’avanguardia elaborata da Zingali Acoustics. Questo sistema rivoluzionario restituisce ogni dettaglio musicale con grande chiarezza, creando un’esperienza sonora immersiva e avvolgente che trasforma lo spettatore in parte attiva della narrazione.

Oltre alla qualità del suono, “Pink Floyd Immersion” colpisce per le sue scenografie, le proiezioni video e l’uso di strumenti originali, che ricreano fedelmente l’atmosfera dei concerti della band. Dalla psichedelia degli anni ’60 alle complesse composizioni degli anni ’70, lo spettacolo rappresenta un tributo accurato e coinvolgente alla carriera di Waters, Gilmour, Wright e Mason.