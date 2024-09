In migliaia a Verona per difendere la sanità pubblica: “La salute non è un lusso”

Manifestazione a Verona in difesa della sanità pubblica.

In migliaia hanno sfilato questa mattina a Verona per difendere la sanità pubblica e per il diritto alla salute. La manifestazione regionale è stata promossa dalla Cgil e da una serie di associazioni e partiti veronesi. Partito dalla stazione di Porta Nuova, il corteo ha poi raggiunto il centro.

Tra le richieste dei manifestanti la salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la protezione della salute come diritto fondamentale, maggiori investimenti nel sistema sanitario pubblico, riduzione delle disuguaglianze territoriali e sociali nell’accesso ai servizi sanitari: “La salute non si vende, non è un lusso ma un diritto”.