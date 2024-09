Rubano trenta litri di gasolio e poi si schiantano durante la fuga

In tre rubano trenta litri di gasolio da un mezzo in un cantiere, ma si schiantano nelle fuga: un 37enne arrestato per furto.

Un 37enne arrestato per furto di gasolio, i due complici in fuga. Nella serata del 26 settembre, a Caldiero, il titolare di un’impresa edile ha sorpreso tre individui mentre asportavano gasolio da un mezzo d’opera lasciato in sosta all’interno di un cantiere. Vistisi scoperti, i ladri sono fuggiti a bordo della loro autovettura, una Mercedes Classe C, inseguiti dalla vittima, quando, a causa della velocità sostenuta e del manto stradale reso viscido dalla pioggia, il conducente del veicolo in fuga ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il guardrail, in via Porcilana nel Comune di Belfiore.

I carabinieri di Colognola ai Colli, intervenuti immediatamente, hanno intercettato i fuggiaschi e, mentre i due passeggeri sono riusciti a fuggire attraverso la campagna circostante, hanno bloccato e arrestato il conducente con l’accusa di furto aggravato in concorso. Si tratta di un cittadino marocchino 37enne, residente nella zona e già noto alle forze dell’ordine. I tre erano riusciti a riempire alcune taniche con trenta litri di gasolio che sono stati restituiti al derubato.

I militari stanno svolgendo ora accertamenti per identificare anche i due complici dell’uomo. L’arrestato invece è comparso questa mattina davanti al Giudice del Tribunale scaligero che ha convalidato l’arresto, rinviando l’udienza al prossimo mese di gennaio.