Babbo Lake: sul lago di Garda torna la corsa di beneficenza natalizia

Sul Lago di Garda si corre la Babbo Lake, la corsa dei Babbo Natale per solidarietà: due percorsi tra Garda, Bardolino e Lazise.

L’atmosfera natalizia torna nel Lago di Garda con la terza edizione della Babbo Lake, la camminata non competitiva di beneficenza in programma il 10 dicembre alle ore 10, in cui i partecipanti, vestiti da Babbo Natale, potranno vivere più iniziative del territorio lacustre in una sola giornata. L’iniziativa, che coinvolge infatti tre Comuni lacustri (Garda, Bardolino e Lazise), vedrà parte del ricavato devoluto ad una delle associazioni benefiche del territorio.

“Siamo contenti di essere riusciti ad unire tre Comuni che hanno dato un importante supporto nell’organizzazione della Babbo Lake”, ha detto Matteo Bortolaso della Verona Marathon Team. “Dalla presenza di vigili e transenne per garantire la sicurezza ai gazebi e i parcheggi. L’idea di base è permettere di visitare i mercatini dei Comuni in una sola giornata e fare conoscere i paesi nei periodi meno affollati. Siamo orgogliosi anche di poter dire che l’evento raccoglierà fondi per le realtà locali che fanno del bene”.

Percorsi e iscrizioni.

La corsa prevede due percorsi, chiamati come i venti locali: La Gardesana, 4 chilometri con partenza da Garda (lungolago Regina Adelaide) e La Vinessa, 5 chilometri da Lazise (via Prà del Principe). Entrambi, su strade pedonali e libere da barriere, sono adatti a tutte le età e termineranno nel centro di Bardolino.

Le iscrizioni alla Babbo Lake sono già aperte e ci si può prenotare online, sul sito eventbrite.it; presso il negozio Verona Marathon Hub in Circonvallazione Maroncelli 7 a Verona o il giorno della manifestazione a Lazise e Garda. Ad ogni partecipante verranno forniti un abito da Babbo Natale, pettorale numerato, pacco gara e ristori, tutto compreso nella quota di iscrizione pari a 15 euro per gli adulti. Iscrizione con prodotti degli sponsor: 10 euro. I minori di 10 anni partecipano gratuitamente ma senza pacco gara.

Tutte le informazioni sul sito: https://babbolake.run/