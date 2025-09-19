Disinformazione minaccia il turismo del Garda: il sindaco Bendinelli sui social contro l’allarme chikungunya.

Il sindaco di Garda, Davide Bendinelli, ha scelto di intervenire sui social per spegnere l’allarme lanciato da alcuni quotidiani tedeschi: “Nessuna epidemia di chikungunya sul lago”. L’accusa è la disinformazione che rischia di danneggiare il turismo in “una stagione che, fino a ora, stava andando a gonfie vele”.

Disdette.

Negli ultimi giorni, infatti, il clamore mediatico ha provocato qualche disdetta negli hotel e preoccupazione tra gli operatori. Eppure, la realtà racconta altro: “A Garda e negli altri comuni rivieraschi si lavora da mesi sulla prevenzione, con disinfestazioni, controlli e interventi mirati per evitare ristagni d’acqua, principali focolai delle zanzare.

L’appello è duplice: ai cittadini, “affinché continuino a seguire le buone pratiche di prevenzione già adottate dal Comune”, e ai media stranieri, invitati a “non alimentare paure infondate“.

Il video di Bendinelli.

Pochi giorni fa, infatti, Bendinelli sui social ha fatto questo dichiarazione video: “Questa notte a Garda interverremo con una disinfestazione straordinaria contro la zanzara che diffonde la chikungunya. Lo facciamo per proteggere bambini, famiglie e turisti nei parchi, nelle scuole, nel centro storico e nei luoghi più frequentati. Un gesto concreto per la sicurezza e la salute di tutti“.