A Verona, con i biscotti di Save the Children, si può dare un futuro a milioni di bambini.

Un biscotto può fare la differenza: sabato 20 e domenica 21 settembre arrivano anche a Verona i BisBuoni, i biscotti solidali di Save the Children, pensati per sostenere i diritti di bambine e bambini in difficoltà.

L’iniziativa, che coinvolgerà contemporaneamente 100 piazze italiane con l’aiuto di oltre 600 volontari, porta in città un’occasione semplice e concreta per contribuire al futuro dei più piccoli. Con una donazione minima di 15 euro sarà possibile ricevere una latta di biscotti in edizione limitata, nei gusti lampone e cioccolato bianco, cioccolato e arancia, limone e zenzero, insieme a una shopper di Save the Children.

Dove a Verona.

A Verona i banchetti saranno presenti per l’intero weekend al centro commerciale La GrandeMela Shoppingland dalle 10 alle 18. Nella sola giornata di domenica, invece, i volontari accoglieranno i cittadini anche in piazza Duomo, per portare l’iniziativa nel cuore del centro storico.

I BisBuoni sono “buoni due volte”: buoni da gustare e buoni perché sostengono i progetti di Save the Children per garantire cure, istruzione e protezione a milioni di bambini nel mondo.