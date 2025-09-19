Escursioniste tedesche in trappola sul Monte Fubia: salvate

Malcesine, due turiste tedesche si perdono sul Monte Fubia: salvate.

Attimi di panico ieri sera a Malcesine: due escursioniste tedesche, di 34 e 35 anni, hanno perso l’orientamento durante una gita sul Monte Fubia. L’allarme è scattato poco dopo le 18, quando la Centrale del 118 ha ricevuto la richiesta di aiuto, girata poi al Soccorso alpino di Verona.

Le due donne, scese per errore da un tratto fuori sentiero, si erano ritrovate bloccate su un ripido pendio boscoso, incapaci di proseguire o tornare indietro. A complicare la situazione, diversi salti di roccia che rendevano impossibile ogni tentativo di discesa autonoma.

Una squadra di soccorritori, già nelle vicinanze, si è messa subito in marcia, affiancata in seguito da rinforzi arrivati da Verona. Le operazioni non sono state semplici: per aggirare i punti più critici è stato necessario risalire a nord e poi ridiscendere lungo un tracciato più sicuro. Alla fine, le due escursioniste sono state individuate a metà strada tra il sentiero e la strada del lungolago.

Fortunatamente stavano bene. Solo una di loro aveva riportato una leggera escoriazione a un braccio, che non ha richiesto cure mediche. Dopo averle messe in sicurezza con imbrago e corde, i soccorritori le hanno guidate nella discesa fino a Navene, dove una jeep del Soccorso alpino le ha riaccompagnate in centro a Malcesine. L’intervento si è concluso intorno alle 22.