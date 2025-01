A San Michele 329 studenti vanno a scuola da don Milani

Al Cinema Teatro Nuovo di San Michele in scena la vicenda esemplare di don Milani e della sua scuola di Barbiana.

Sono 329 gli studenti che il 17 gennaio al Cinema Teatro Nuovo di San Michele assisteranno allo spettacolo dedicato alla figura di don Milani, in replica anche alle 21.00 per la collettività. Si tratta di 329 studenti e insegnanti delle scuole IC Don Milani di Lavagno, Istituto Seghetti e l’Istituto San Micheli, che assisteranno a un omaggio al mondo della scuola attraverso la vicenda esemplare di don Milani e della sua scuola popolare di Barbiana.

Lo spettacolo è inserito in Theatre is cool, rassegna di Fondazione Aida e Associazione Atti pensata per gli adolescenti che mira ad aumentare la presenza a teatro della fascia 14-29 anni attraverso azioni di social marketing che coinvolgono selezionati influencer teatrali, tra questi le sorelle veronesi Ally&Aury Channel, Luca Giacomello alias “pigreco_math”, Monica Sperandio “The sensitive Flower” e Verona in Scena.

Quattro spettacoli portano sul palco temi di grande attualità, raccontando storie di personaggi storici e reali. Tra gli argomenti affrontati: bullismo, parità di genere, diritto di voto, educazione e l’importanza degli anziani nella società. L’obiettivo è ambizioso: incrementare il pubblico giovane, tra i 14 e i 29 anni, del 20% entro giugno 2025, diffondendo un movimento culturale sui social grazie all’hashtag #theatreiscool