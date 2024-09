Le hit dell’estate in Arena, torna lo show di Power Hits: ecco chi ci sarà

Stasera, martedì 3 settembre, in Arena di Verona torna Power Hits Estate.

Questa sera torna in Arena RTL Power Hits Estate all’Arena di Verona, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana. Condotto da Paola Di Benedetto e Matteo Campese, la serata celebrerà le hit più ascoltate della stagione. E assegnerà il titolo di Power Hit dell’estate 2024.

L’evento è trasmesso in diretta su RTL 102.5, Radio Zeta, in radiovisione e in streaming su RTL 102.5 Play, oltre che su Sky Uno, TV8 e NOW. L’hashtag ufficiale dell’evento è #RTL1025phe24.

Il cast.

ALESSANDRA AMOROSO, ALFA, ANGELINA MANGO, ANNA, ANNALISA, ARTICOLO 31, BIGMAMA, BNKR44, BOOMDABASH, CAPO PLAZA, COMA_COSE, ELODIE, EMIS KILLA, EMMA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, GAIA, GEOLIER, GHALI, GIGI D’ALESSIO, GUÈ, IRAMA, MAHMOOD, NEGRAMARO, NOEMI, PAOLA & CHIARA, ROSE VILLAIN, SOPHIE AND THE GIANTS, TANANAI, THE KOLORS, TONY EFFE.

Superospiti: ACHILLE LAURO, CLUB DOGO, ORNELLA VANONI, PIERO PELÙ.