I The Kolors fanno la spesa al super prima di esibirsi in Arena

Il gruppo dei The Kolors beccato dai fan mentre fa la spesa all’Iper Tosano di Vago di Lavagno.

In attesa di salire sul palco dell’Arena di Verona, per l’atteso show RTL Power Hits Estate edizione 2024, i The Kolors hanno pensato bene di andare a fare la spesa.

Ed eccoli qua, immortalati dai fan all’Iper Tosano di Vago di Lavagno, Stash in testa al gruppo, aggirarsi tra gli scaffali con fare a dire il vero un po’ sperduto. Cos’avranno comprato? E perchè proprio a Vago di Lavagno? Questo rimane un mistero.