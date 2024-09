Industrie veronesi Balconi e Dal Colle: un “matrimonio” in dolcezza.

Dal 1° giugno, lo stabilimento Dal Colle di Colognola ai Colli è gestito dall’industria dolciaria veronese Balconi S.p.a. e dal gruppo internazionale Valeo Foods. Dopo interventi di manutenzione e miglioramento degli impianti, la produzione è ripartita, con un aumento degli ordini, soprattutto dall’estero. Il lievito madre, utilizzato dal 1896, e le materie prime di qualità continuano a essere al centro della produzione.

Il punto vendita aziendale in Via Strà 13 è stato rinnovato e ampliato, offrendo ora un’ampia scelta di torte, biscotti, croissant, merendine e prodotti per le ricorrenze. Durante la transizione, nessun dipendente ha perso il lavoro. Il personale ha visto un miglioramento delle condizioni lavorative, compresa l’introduzione dei buoni pasto. Il dialogo tra azienda e sindacato è stato costante, con l’obiettivo di rilanciare l’azienda.

Questo nuovo capitolo rafforza il legame con il territorio e apre nuove opportunità sui mercati internazionali, continuando una tradizione di qualità.