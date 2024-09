Diritto alla salute, la manifestazione a Verona: “Questi sono anche gli obiettivi del Pd”.

“La manifestazione per il diritto alla salute proposta per sabato 28 settembre a Verona merita il massimo sostegno e la più ampia partecipazione“. Evento proposto dal comitato veneto della rete nazionale di associazioni e sindacati “La Via Maestra. Insieme per la Costituzione“.

“Il diritto ad una sanità universalistica e gratuita è infatti il primo mattone della cittadinanza e parte essenziale della Costituzione ‘materiale’ che la Rete si propone di difendere e rilanciare“.

“Su questo terreno c’è la piena adesione del Partito Democratico che a tutti i livelli lavora sugli obiettivi di riduzione delle liste di attesa, per la corretta ed integrale attuazione del Pnrr sanitario sul territorio e per il rinforzo degli organici del personale sanitario ospedaliero e dei presidi territoriali”.

Così la consigliera regionale Pd Anna Maria Bigon, con il segretario provinciale Pd Verona Franco Bonfante, annunciano l’adesione alla manifestazione regionale di Verona, fissata per il 28 settembre prossimo.

“In questi anni abbiamo assistito alla drammatica parabola della sanità veneta che, soprattutto a livello territoriale, non è in grado di soddisfare il bisogno di assistenza primaria dei cittadini” proseguono. “Le lunghe liste di attesa per le visite specialistiche e la carenza di medici di base costringono le persone, in particolare gli anziani, a rivolgersi al privato o, più spesso, a posticipare le cure”.

“Crediamo che il riequilibrio del sistema debba passare da un massiccio rifinanziamento della spesa sanitaria e da un nuovo piano di assunzioni straordinario che sappia dotare i presidi sanitari esistenti degli organici necessari e provvedere al fabbisogno di personale inscritto nella riforma dell’assistenza sanitaria territoriale con le nuove Case di Comunità” concludono.