Paura a San Mauro di Saline, in fiamme la casetta attrezzi di una villa – VIDEO

Incendio a San Mauro di Saline, in fiamme il ricovero attrezzi di una villa: fortunatamente nessun ferito.

Intorno alle 14 di oggi, martedì 3 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Corte, a San Mauro di Saline, per l’incendio di un ricovero attrezzi nel giardino di una villetta singola. Nessuna persona risulta fortunatamente coinvolta nel rogo.

Le fiamme, partite dalla casetta dove all’interno erano stipati arnesi e strumenti da giardino, ha coinvolto parte del cappotto termico e della coibentazione del tetto dell’abitazione. I vigili del fuoco, giunti da Caldiero e da Verona con un autopompa 2 autobotti e 9 operatori, hanno lavorato per contenere le fiamme evitando così il propagarsi del rogo.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono terminate intorno alle ore 17.15, sconosciute al momento le cause. Sul posto carabinieri di Tregnago per i rilievi del caso.