Verona, al teatro Stimate va in scena Cappuccetto Rosso in versione rap.

Cappuccetto Rosso in versione rap in scena al teatro Stimate. Il racconto di Cappuccetto Rosso è conosciuto in due versioni diverse e in qualche modo opposte, quella di Perrault e quella più recente e ottimista dei fratelli Grimm.

Tuttavia il racconto esisteva già prima di Perrault e ha continuato ad essere trasmesso oralmente in versioni autonome o mescolando in modi diversi versioni orali e versioni scritte. In questa versione di Teatro Instabile che verrà presentata domenica 1 dicembre alle 16.30 al teatro Stimate di Verona, l’autore attinge dalle due versioni per una rivisitazione contemporanea della storia dove protagonisti sono tre fratelli.

Silvana, la sorella maggiore, ha una vera passione per il teatro. Bruno invece è amante della musica Rap e invade la camera della sorella con un microfono e tanto rumore; Maurizio infine nutre una grande passione per danza e non perde occasione per cimentarsi in scatenati balli. Le “intemperanze” rap di Bruno ben si sposano con le danze di Maurizio e cosi, ancora una volta, la fiaba verrà rappresentata con il suo lieto fine. Un’occasione per i bambini dai 4 anni di prendere parte a una reinterpretazione musicale, in chiave Rap, di un classico e intramontabile racconto della letteratura per ragazzi.