“Traffico” di auto sulle corsie preferenziali, pioggia di multe a Verona

Sempre di più i “furbetti” che percorrono le corsie preferenziali a Verona: raffica di multe in via Città di Nimes e Stradone San Fermo.

Sono sempre di più i furbetti delle corsie preferenziali a Verona, a caccia di scorciatoie o semplicemente automobilisti distratti che ignorano la segnaletica. A sostenerlo è il comandante della polizia locale, Luigi Altamura che ha iniziato a monitorare le molte segnalazioni che giungono da diversi utenti del trasporto pubblico locale. E’ stata, infatti, segnalata la presenza di numerosi veicoli non autorizzati che percorrono le corsie preferenziali, in particolare quella di stradone San Fermo e quella di via Città di Nimes, con le conseguenti sanzioni inviate subito tramite App IO.

“Dall’analisi effettuate appare come – afferma Altamura – molti utenti stiano percorrendo consapevolmente queste due strade. Sia per aggirare il traffico in circonvallazione esterna, peraltro ridotto rispetto al passato, che per arrivare in stazione, evitando l’accesso previsto dal lato di via Palladio. Ricordiamo all’utenza che sono state posizionate delle telecamere omologate che riprendono le eventuali infrazioni. Invitiamo quindi tutti a prestare massima attenzione al rispetto dei divieti, che sono posti per tutelare l’incolumità dei pedoni, dei veicoli e per aumentare la velocità commerciale del trasporto pubblico locale”

La polizia locale e l’assessorato alla Mobilità hanno di recente provveduto al rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale che sono quindi ben visibili in entrambe le strade.

La polizia locale ricorda che il tratto di via Città di Nimes compreso tra la circonvallazione interna e piazzale XXV Aprile è vietato al traffico privato. E’ percorribile solamente l’accesso dal lato della circonvallazione interna per chi è diretto ai parcheggi Stazione Est e Ovest, con uscita sempre dal lato della circonvallazione interna.