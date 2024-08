“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana dal 9 all’11 agosto.

"Verona weekend": eventi a Verona e provincia.

Festa di Santa Viola.

Appuntamento numero 50 a Grezzana per la Festa Grande Santa Viola dal 9 al 18 agosto. In Lessinia, il top della solidarietà, del buon cibo, del diverimento e della convivialità.

Sagra dell’anguria e Festa dell’Assunta.

Dal 10 al 19 agosto a Bure di San Pietro in Cariano. Musica, cibo e divertimento.

Festa dell’Assunta.

A Povegliano Veronese dal 10 al 18 agosto la cinquantesima edizione della Festa dell’Assunta.

Sagra di San Rocco Castiglione.

Torna a Verona dal 10 al 16 agosto. Mercatino equo e solidale e giochi per i bambini.

Notti Magiche a Campo.

Venerdì 9 agosto l’edizione 2024 della rassegna musicale Notti Magiche a Campo: protagonista del concerto è il cantante e chitarrista Filippo Graziani, figlio di Ivan. L’evento si terrà alle ore 21:30 al Campo Teatro degli Ulivi di Campo di Brenzone. Quattro i grandi concerti dall’8 all’11 agosto. Il luogo è il Campo Teatro degli Ulivi, Campo di Brenzone sul Garda.

San Benedetto in Festa.

Dal 8 all’11 agosto 2024, a San Benedetto di Lugana a Peschiera del Garda, si svolgerà “San Benedetto in Festa”. Un evento che ritorna dopo una pausa di cinque anni. Per quattro giorni, i visitatori potranno godere di una serie di spettacoli musicali dal vivo, ottimo cibo e tante attività per un divertimento a 360 gradi. Il programma.

Antica Sagra di San Lorenzo ad Albarè.

Dal 9 al 12 agosto a San Lorenzo ad Albarè di Costermano sul Garda.

Antica Sagra di San Lorenzo.

Fino al 10 agosto prosegue l’88esima edizione a Pescantina.

Sagra di San Lorenzo.

Al Palaminerbe dal 9 al 13 agosto la Sagra di Minerbe.

Festa del Ciclamino.

Dal 10 al 15 agosto a Breonio di Fumane. Stand gastronomici, musica dal vivo e l’aperitivo del Ciclamino.

Afro festa al Castello per la notte di San Lorenzo.

Sabato 10 agosto, il Castello di Cerlongo sarà protagonista di un grande evento per celebrare la notte di San Lorenzo. Immerso nella magia del parco secolare del castello, la serata promette un’esperienza indimenticabile con un line-up di eccezione. Quattro Dj di fama si alterneranno sul palco per un supersound afro-funky-disco.