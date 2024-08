Tragedia a Desenzano: 24enne muore in vacanza con la mamma

Tragedia per la comunità di Desenzano: 24enne muore in vacanza con la mamma.

Tragedia: 24enne muore in vacanza con la mamma, una tragica scomparsa che ha colpito il cuore di Desenzano. Ma ancora di più la comunità di San Martino della Battaglia. Silvia Coppolino, una giovane di 24 anni, è morta improvvisamente mentre era in vacanza con sua mamma a Igea Marina, sulla Riviera Romagnola. La tragedia è avvenuta in spiaggia, dove Silvia ha accusato un malore improvviso.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e il trasferimento d’urgenza all’Ospedale Infermi di Rimini, dove è stata ricoverata in terapia intensiva, i medici non sono riusciti a salvarla. Le prime ipotesi indicano un possibile arresto cardiaco, ma saranno necessari ulteriori accertamenti medico-legali per confermare le cause esatte del decesso.

Il funerale di Silvia si terrà oggi alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo. I familiari e gli amici hanno già avuto l’opportunità di darle l’ultimo saluto ieri sera, durante un rosario di preghiera nella Casa del Commiato Facciotti di Desenzano. La camera ardente resterà aperta fino a mezzogiorno per chi desidera renderle omaggio. La sepoltura avverrà al cimitero di Rivoltella.