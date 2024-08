A Peschiera del Garda San Benedetto è in Festa: il programma

A Peschiera del Garda San Benedetto è in Festa: ecco il programma.

Dal 8 all’11 agosto 2024, a San Benedetto di Lugana a Peschiera del Garda, si svolgerà “San Benedetto in Festa”. Un evento che ritorna dopo una pausa di cinque anni. Per quattro giorni, i visitatori potranno godere di una serie di spettacoli musicali dal vivo, ottimo cibo e tante attività per un divertimento a 360 gradi.

L’inaugurazione dell’evento, giovedì 8 agosto, vedrà in scena il CircoMax 883 Tribute Show. Un tributo ai celebri brani degli 883 e di Max Pezzali. Per i bambini, ci sarà la possibilità di incontrare Prezzemolo, la famosa mascotte di Gardaland, per scattare foto e divertirsi insieme.

Venerdì 9 agosto, il gruppo Valori Bollati offrirà un concerto di cover pop e rock. Nel palinsesto, tutte le hit più celebri degli Acdc, degli U2 e dei leggendari Vasco e Ligabue.

Sabato 10 agosto, la Kriss Groove Band animerà la serata con uno spettacolo di disco-dance, perfetto per chi ama ballare.

Domenica 11 agosto, i Gdv Dance Studios presenteranno uno spettacolo ispirato ai film Disney.

Ci sarà anche un’area giochi e il truccabimbi. Inoltre, sabato 10 e domenica 11, sarà possibile gustare una selezione di piatti tipici a partire dalle ore 19:30.

L’evento, patrocinato dal Comune di Peschiera del Garda, si svolgerà con il supporto dell’Associazione “Amici in Festa”, che continua l’eredità dell’associazione precedente “Noi Amici Insieme”.

L’iniziativa si propone di creare un momento di aggregazione per la comunità, con l’obiettivo di sostenere le realtà locali più bisognose. Un ampio parcheggio gratuito sarà a disposizione dei partecipanti.