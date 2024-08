Ruba una bici e se la prende con i carabinieri: 29enne condannato a 6 mesi

Un 29enne è stato condannato a 6 mesi per il furto di una bici a Cologna Veneta.

Un ragazzo di 29 anni è stato condannato a 6 mesi, pena sospesa, per il furto di una bici avvenuto a Cologna Veneta. Venerdì sera, i carabinieri di Cologna Veneta hanno infatti arrestato in flagranza di reato per “furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali” un cittadino marocchino classe 1995.

Il giovane, dopo essere stato sorpreso in possesso di una bicicletta, rubata poco prima a un cittadino colognese, si è scagliato contro i militari per evitare di essere sottoposto a controllo e identificato; subito immobilizzato è stato tratto in arresto in flagranza, con un militare rimasto leggermente ferito; condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo il predetto è stato condannato alla pena della reclusione a mesi 6, con la sospensione, e rimesso in libertà.

Sabato pomeriggio invece sempre i carabinieri di Cologna Veneta hanno arrestato D.V., cl. 68, a seguito di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia, poiché deve scontare la pena di mesi 11 di reclusione per reati contro il patrimonio (furti in abitazione, rapina, furti aggravati, ecc.) commessi tra il 2011 e il 2015. La donna, dopo le formalità di rito, è stata condotta presso il proprio domicilio per scontare la pena in regime di “detenzione domiciliare”.