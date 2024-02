Torna in Italia il turista veronese ferito in piscina a Malindi

Verona, torna in Italia il turista ferito in un incidente in piscina a Malindi.

Sta facendo rientro in Italia in queste ore Luca Campagnari, il turista veronese originario di Lugagnano di Sona rimasto ferito durante la vacanza in Kenya. Campagnari, 3o anni, si era ferito a causa di un incidente in piscina un paio di settimane fa a Malindi. Da allora era ricoverato in gravi condizioni nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale di Mombasa.

Ora, come conferma l’ambasciata italiana a Nairobi, le condizioni del 30enne consentono il trasporto e di conseguenza il rientro in Italia a bordo di un’aeroambulanza.