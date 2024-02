Turista veronese in vacanza in Kenya grave dopo un incidente in piscina

Incidente in piscina, grave un turista veronese in vacanza in Kenya.

Un turista veronese di 33 anni, in vacanza in Kenya, si trova ricoverato in gravi condizioni al Mombasa hospital. E’ stato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a darne notizia, aggiungendo di avere attivato le strutture regionali competenti. Lo stesso Zaia sta seguendo, in stretto contatto con il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata Italiana in Kenia, la situazione del turista veronese attualmente ricoverato in terapia intensiva al Mombasa Hospital.

Proveniente dalla provincia di Verona, il paziente si trovava nel paese africano per un periodo di vacanza a Malindi dove è stato soccorso in seguito ad un incidente in piscina. La Regione del Veneto ha assicurato tutto il supporto possibile alla vicenda per quanto di sua competenza.