Strappa il telefono dalle mani di una donna in zona Valverde, arrestato 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato per furto dopo aver rubato il telefono a una donna in zona Valverde a Verona.

È stato arrestato per furto dalla polizia di Stato di Verona il ragazzo originario del Marocco che nella serata di mercoledì 15 gennaio, intorno alle 20.30, ha tentato la fuga dopo aver rubato un telefono dalle mani di una donna, in zona Valverde.

Il giovane – un diciannovenne al quale è stato contestato il reato di furto con strappo – è stato individuato dagli agenti delle Volanti subito dopo la commissione del reato, mentre si allontanava dalla vittima correndo in direzione di Largo Caldera.

Intercettato tra via Città di Nimes e piazza Renato Simoni, il ragazzo – riconosciuto dalla donna derubata come l’autore del reato a suo danno – è stato accompagnato in Questura per l’identificazione, in quanto privo di documenti. Le verifiche immediatamente successive hanno consentito agli agenti di scoprire che, nel corso del tragitto verso gli uffici di Lungadige Galtarossa, il giovane aveva occultato il telefono rubato sotto il sedile della Volante, nella speranza di non essere trovato in possesso di quanto indebitamente sottratto e nel tentativo evidente di non essere considerato il responsabile del furto.

Il giovane, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è comparso questa mattina davanti al giudice che ha convalidato l’arresto.