Arresto cardiaco al mercato e dal medico: due persone soccorse con il defibrillatore

A Bussolengo e Nogara due persone in arresto cardiaco sono state soccorse con il defibrillatore: ma una è morta in ospedale.

Due persone sono state soccorse dopo un arresto cardiaco nella mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio, grazie al tempestivo uso del defibrillatore e alla presenza di spirito dei presenti.

Il primo caso è avvenuto intorno alle 9.30 in via Borghetto a Bussolengo, proprio nel mezzo del mercato settimanale. La persona in arresto cardiaco è stata soccorsa da chi era presente in quel momento, in attesa del personale Suem 118, accorso con ambulanza e automedica, che ha poi provveduto a trasportare la persona vittima del malore in codice rosso all’ospedale di Negrar.

La persona, un anziano del paese, però non ce l’ha fatta: è morto poche ore dopo il ricovero, nel primo pomeriggio.

Il secondo caso si è verificato intorno alle 12.30 all’interno di un ambulatorio medico a Nogara: anche in questo caso l’immediato uso del defibrillatore ha salvato la vita alla persona colta da arresto cardiaco, persona trasportata poi con l’elicottero di Verona emergenza, in codice rosso, all’ospedale di Borgo Trento.

