Malore al mercato di Bussolengo: soccorso col defibrillatore, muore in ospedale

Vittima di arresto cardiaco al mercato di Bussolengo: soccorso col defibrillatore, anziano muore poco dopo in ospedale.

Non ce l’ha fatta purtroppo l’anziano che si è sentito improvvisamente male, colpito da arresto cardiaco, nella mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio, al mercato settimanale di Bussolengo. Soccorso tempestivamente dai presenti grazie all’uso del defibrillatore, l’anziano, molto noto in paese, era stato poi trasportato dai sanitari del Suem 118 in ambulanza all’ospedale di Negrar, in codice rosso.

Poche opre dopo il ricovero, però, il suo cuore ha cessato di battere. L’anziano è spirato nelle prime ore del pomeriggio.