Spaccata in gioielleria a Vicenza, forse sono gli stessi del colpo di Zevio

Spaccata nella notte ai danni di una gioielleria a Vicenza: forse gli stessi banditi della rapina di Santa Maria di Zevio.

Spaccata in gioielleria a Vicenza, il sospetto che si tratti degli stessi banditi che hanno messo a segno il colpo di Santa Maria di Zevio. Nella notte tra sabato e domenica, una banda di ladri ha infatti assaltato la gioielleria Frasson, che si trova in pieno centro a Vicenza, in piazza Biade. L’episodio si è verificato intorno alle 5.30 del mattino.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno forzato la saracinesca e sfondato la porta d’ingresso per accedere al negozio, facendo razzia di gioielli prima di dileguarsi con il bottino.

La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Gli inquirenti stanno valutando se il colpo sia riconducibile alla stessa banda che giovedì scorso ha preso di mira la gioielleria Grielli a Santa Maria di Zevio. Quello stesso pomeriggio a Verona, a San Zeno, era stato rapinato anche un rappresentante orafo.